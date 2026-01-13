Haberler

Ardahan'da kara saplanan minibüsteki yolcuları jandarma kurtardı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kara saplanan minibüsteki 11 yolcu, jandarma ekipleri tarafından kurtarıladı. Yolcular, Hasköy Jandarma Karakolu'nda misafir edildikten sonra başka bir araçla yollarına devam etti.

Ardahan'da kara saplanan minibüsteki 11 yolcu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars'a giden İrfan Ş. idaresindeki 53 ABS 224 plakalı yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 11 yolcuyu bölgeden alıp bir süre Hasköy Jandarma Karakolu'nda misafir etti.

Yolcular gönderilen başka bir araçla yollarına devam ederken, kara saplanan minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
