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Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

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Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor Ardahan'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 8 santimetreye yaklaşırken, Ardahan kent merkezinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 8 santimetreye yaklaşırken, Ardahan kent merkezinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşayan Ardahan, kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı sonrası kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı iş yeri sahipleri ellerinde küreklerle karı temizlemeye çalıştı.

Kar yağışıyla birlikte Mart kapıdan baktırır sözünü hatırladıklarını söyleyen Hayrettin Hanoğlu, "Kar yağışı bizim için çok önemli. Memleketin bu kara ihtiyacı var. Bu bölgenin ana kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için meraların su ihtiyacı oluşmakta. Bu nedenle kar çok önemli. Ülkemizde son günlerde yaşanan deprem felaketleri bizi derinden üzmüştür. ve kuraklıkta bir felakettir. Bu nedenli kar yağışına bu bölgenin büyük ihtiyacı var. Mart ayının ilk günlerinde yağan kar, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözünü bize hatırlattı." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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