Ardahan'da kar nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden yol kapatıldı. Sürücülerden tedbirli olmaları isteniyor.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan yolun Ilgar Dağı mevkisi, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Sürücülerin tedbirli olmasını isteyen ekipler, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
