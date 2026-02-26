Haberler

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 aracın kurtarılması için AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatırken, Ağrı'da da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanma riskiyle karşı karşıya.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun bakım evi mevkisinde 7 araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ekipleri de destek verdi.

Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Taşlıçay ile Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş
