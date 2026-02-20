Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım normale döndü
Yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü. Ilgar Dağı mevkisinde yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda yol tüm araçlar için açıldı. Ancak, yüksek kesimlerdeki buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen yer yer buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Kaynak: AA / Günay Nuh