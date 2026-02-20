Haberler

Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan gümrük yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü. Ilgar Dağı mevkisinde yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda yol tüm araçlar için açıldı. Ancak, yüksek kesimlerdeki buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol tüm araç geçişine açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen yer yer buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

