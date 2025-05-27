Ardahan'da İlkbahar Güzellikleri: Mendereslerle Renk Cümbüşü

Ardahan'da İlkbahar Güzellikleri: Mendereslerle Renk Cümbüşü
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Ardahan'da derelerin oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle göz kamaştıran manzaralar sunuyor. Kışın uzun sürdüğü kentte havaların ısınmasıyla doğa canlanıyor.

Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Göle ilçesinin Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri yeşile büründü, çiçekler açtı.

Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sundu.

Kent kırsalındaki bahar manzaraları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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