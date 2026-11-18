Ardahan'da iki ayrı kazada bir kişi yaralanırken çarpılan 2 at telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan-Kars kara yolunun 6. kilometresinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Tazeköy mevkisinde ise yola çıkan 2 ata hafif ticari aracın çarptığı kazada atlar telef oldu, araçtakiler yaralanmadı.
Ardahan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 at telef oldu.
Ardahan- Kars kara yolunun 6. kilometresinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yolun Tazeköy mevkisinde ise hafif ticari araç, yola çıkan 2 ata çarptı.
Kazada araçtakilerden yaralanan olmazken, 2 at telef oldu.
Kaynak: AA