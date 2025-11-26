Ardahan'da havuza balık bırakma etkinliği gerçekleştirildi.

Hayırsever ve kamu desteğiyle Çataldere köyünde yapımı tamamlanan, bir süre önce açılışı yapılan köy konağı ve muhtarlık önündeki havuza balık bırakmak için program düzenlendi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, çok yönlü kullanılacak olan binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Binanın geldiği aşamada katkı sunan başta hayırseverler olmak üzere herkese teşekkür eden Koç, "İnşallah diğer köylerde de böyle çok amaçlı binalar yaparız. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Biz buranın ilk aşamasında açılışının bize nasıp olacağını dilemiştik, bugün de şükür nasip oldu." dedi.

Muhtar Necdet Bilgin de havuzun konak ve muhtarlığa ayrı bir güzellik kattığını belirterek, köylerine hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Daha sonra havuza yüzlerce balığın salımı yapıldı.