Haberler

Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da akşam saatlerinde gökyüzünde uçuşan kuşlar, gün batımı manzarasına eşlik ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kent merkezi semalarında toplanan kuşlar, dakikalarca süzüldükten sonra ağaç ve çatılara kondu.

Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.

Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.

Dakikalarca gökyüzünde uçan kuşlar, ara ara ağaç ve çatılara kondu.

Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı