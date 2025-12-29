Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da akşam saatlerinde gökyüzünde uçuşan kuşlar, gün batımı manzarasına eşlik ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kent merkezi semalarında toplanan kuşlar, dakikalarca süzüldükten sonra ağaç ve çatılara kondu.
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Dakikalarca gökyüzünde uçan kuşlar, ara ara ağaç ve çatılara kondu.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, daha sonra gözden kayboldu.