Haberler

Ardahan'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek kermesi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSKGV işbirliğiyle düzenlenen kermeste, yerli savunma sanayisinin önemi vurgulandı.

Ardahan'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla kermes düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı.

Programda konuşan TSKGV Erzurum Şube Başkanı Emekli Albay Ahmet Avcı, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvete sahip olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Avcı, vakfın kuruluş sürecinin 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan ambargolarla başladığını söyledi.

Başlangıçta her kuvvet bünyesinde ayrı güçlendirme vakıflarının kurulduğunu ifade eden Avcı, "1987 yılına kadar faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 1987 yılında çıkarılan 3388 sayılı özel kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kurulmuş ve bu üç vakfı bu şart altında birleştirilmiştir." dedi.

Vakfın amacının yerli ve milli savunma sanayisine dayalı güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşumuna katkı sağlamak olduğunu dile getiren Avcı, bu doğrultuda milletin maddi ve manevi desteğinin önem taşıdığını kaydetti.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı kermes, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Tarihi geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor