Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hamile, engelli kamu personeli ve çocukları anaokulu/küçük yaş grubu eğitim alan kadın kamu personeli idari izinli olacak.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime yarın, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
