Haberler

Ardahan'da Dev Buz Sarkıtları Oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da gece sıcaklığın eksi 24,8 dereceye kadar düştüğü etkili soğuk hava, araçların çalışmamasına ve dev buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Göle ilçesi ise Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

ARDAHAN'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kent merkezi, adeta buz kesti. Araçlar çalışmadı, dev buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kentte, sabah birçok araç çalışmadı. Sürücüler araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli yolları denedi, sıcak hava tabancası ve pürmüz kullanarak motorları ısıtmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre araçlarının başında uğraş verdi.

Öte yandan Ardahan Kalesi'nin surlarında yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, soğuk havanın bu yıl geç geldiğini ancak etkisinin oldukça sert olduğunu söyledi.

GÖLE YİNE EN SOĞUK

Bu arada dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. En düşük sıcaklığın eksi 36 olarak ölçüldüğü Göle'yi eksi 30,6 ile Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi, eksi 29,7 derece ile Göle'nin Yavuzlar köyü izledi.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım

Usta oyuncudan şoke eden itiraf! Meğer sette ölümden dönmüş