Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'ne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'ne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak, ilçeye bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'nde doluya dönüştü. Yağan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.
Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.
İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel