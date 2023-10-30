Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı

Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce program düzenlendi.

Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce program düzenlendi.

Müdürlük hizmet binasındaki programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, Denetimli Serbestlik Savcısı Mehmet Ali Sarıoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nesimi Gökşen'in "Cumhuriyet" konulu konuşması ile başlayan program "Cumhuriyet Belgeseli" ile devam etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut da katılımcılara teşekkür etti.

Program, karanfil dağıtımı ile sona erdi.