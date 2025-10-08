Haberler

Ardahan'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi kapsamında Ardahan'da çocuklar, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi ve bisikletlerle pratik yaptı.

Ardahan'da çocuklar, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığınca gönderilen mobil eğitim tırı kente geldi.

Valilik bahçesinde konuşlandırılan tırda trafik kuralları hakkında bilgi verilen çocuklar daha sonra 4 tekerlekli bisikletlerle trafik deneyimi yaşadı.

Oluşturulan yolda trafik personeli eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

Eğitim tırını Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ve İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün de ziyaret etti.

Çocuklara verilen söz konusu eğitimi önemsediğini dile getiren Çiçek, küçük yaşta trafik bilinci kazanmalarının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çiçek, eğitimlere katılım sağlayan çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
