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Ardahan'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

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Ardahan'ın Damal ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Seyitören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı.

Hünkar Alşan'a ait samanlıktaki yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ve yakın noktalardaki ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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