Ardahan'da çığ tatbikatı gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Ardahan'da gerçekleştirilen tatbikatta, çığ altında kalan kayakçılar kurtarıldı. Ekipler, afet senaryosu üzerinden koordineli bir şekilde çalışarak başarılı müdahalelerde bulundu.

Ardahan'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ekiplerin katılımıyla çığ ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Yalnızçam Kayak Tesisleri'ndeki tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kayakçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sağlık ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucunda çığ altında kalan 3 kayakçı başarılı şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca elektrik kesintisi senaryosu doğrultusunda teleferikte mahsur kalan bir kişi, ekiplerce tahliye edilerek güvenli alana alındı.

Tatbikatın, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
