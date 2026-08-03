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Ardahan'da 45 aranan şahıs yakalandı

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Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurma ve kasten yaralama suçlarından aranan 45 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında haklarında 5 yıl ile 24 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler de yer alıyor.

Kaynak: AA
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