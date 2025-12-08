Haberler

Buzlanan yolda zincirleme kaza

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde buz tutan yolda kayan 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza, saat 10.00'da Ardahan-Posof kara yolunda meydana geldi. Yolun buzlanması nedeniyle aynı istikamette ilerleyen tuz ve saman yüklü 2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Afad, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, 2 TIR'ın arasında kalıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
