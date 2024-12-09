Ardahan'da Aktaş Gölü Buzla Kaplandı

Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, gece hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor.

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi de soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.

Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölün üzerine çıkan bazı vatandaşlar, yürüyüş yapıp fotoğraf çekti.

Göl kıyısındaki Kenarbel köyü muhtarı Serkan Akgün, gazetecilere, soğukların bölgede etkili olduğunu belirterek, "Bu yıl havalar aniden soğudu ve gölün yüzeyi de buzla kaplandı." dedi.