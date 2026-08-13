Ardahan'da 9 Büyükbaş Hayvan Çalma Olayında 3 Tutuklama

Ardahan'ın Hanak ve Göle ilçelerinde 9 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hanak ilçesine bağlı Aşağıaydere köyü yaylası ile Göle ilçesine bağlı Durançam köyünde 9 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları incelemede hayvanların Kars ve Ardahan'da satıldığını belirleyen ekipler, iki farklı bölgede bulunan 8 ayrı kameraya ait yaklaşık 20 saatlik görüntüyü inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini ve hayvanların satıldığı adresleri tespit eden ekipler, Kars ve Ardahan'da 4 farklı adrese operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, D.Ş. ve F.T. tutuklandı, T.Ç, Y.A. ve T.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hayvanların üçüncü kişilere satıldığını belirledi.

Kaynak: AA