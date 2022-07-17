Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak' sorusuna skandal yanıt: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kaldırım çalışmalarını incelediği sırada yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

"HER YOL BİTTİ, ENGELLİ YOLU MU KALDI"

Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" cevabını verdi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Demir'in bu sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaparak belediye başkanının özür dilemesi gerektiğini ifade etti.