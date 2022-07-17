Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak' sorusuna skandal yanıt: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Faruk Demir kaldırım çalışmalarını izlediği sırada, yanına gelen bir vatandaşın engelli yollarını sorması üzerine "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" diye yanıt verdi. Bu sözler tepki çekti.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kaldırım çalışmalarını incelediği sırada yaşanan diyalog, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
"HER YOL BİTTİ, ENGELLİ YOLU MU KALDI"
Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Biz onları kolundan tutar götürürüz, her yol bitti engelli yolu mu kaldı" cevabını verdi.
ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ
Demir'in bu sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaparak belediye başkanının özür dilemesi gerektiğini ifade etti.