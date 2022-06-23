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Arazide bulunan yavru şahinlere koruma

Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Güncel
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Arazide bulunan yavru şahinlere koruma

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazide bulunan 2 yavru şahin, korumaya alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazide bulunan 2 yavru şahin, korumaya alındı. Veteriner Faruk Ogan, "Gayet sağlıklılar. Hayvanseverler bulmamış olsaydı ölebilirlerdi" dedi.

Boğazkent Mahallesi'nde arazide hayvanseverler tarafından bulunan 2 yavru şahine, ilçede veterinerlik yapan Faruk Ogan ve ekibi sahip çıktı. 2 gündür klinikte tedavisi yapılan yavruları elleriyle besleyen Ogan ve ekibi, daha sonra Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edecek.Veteriner Faruk Ogan, annenin avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen 2 yavrusunun tedavi için kendilerine getirildiğini söyledi. İlk geldiklerinde yavruların ürktüğünü belirten Ogan, "Çok korktukları için mama veriyorduk, yemiyorlardı. Daha sonra yavaş yavaş mama yemeye ve bize güvenmeye başladılar. Şu an genel durumları çok iyi. Gayet sağlıklılar. Hayvanseverler bulmamış olsaydı ölebilirlerdi" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Boğazkent Güncel Haberler

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