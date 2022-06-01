Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü - Haberler

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Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı - Emrullah Karakaş - Güncel
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Arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

MARDİN'in Derik ilçesinde Servet Arslan (28), tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Servet Arslan (28), tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi'nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı. Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti. Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu. Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi'nde toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

Servet Arslan Derik Yılan Güncel Haberler

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