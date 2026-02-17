Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası; 2'si kadın 10 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 grup arasında çıkan silahlı ve taşlı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dormalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada yaralananlar, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Dormalı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
