Araştırmaya göre, Kuzey Kore'nin nükleer testleri 1300'ün üzerinde depremi tetiklemiş olabilir

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Güney Koreli ve Çinli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer testlerin 1300'ün üzerinde depremi tetiklemiş olabileceğine işaret edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Pusan Ulusal Üniversitesi ve Çin Chengdu Teknoloji Üniversitesi ortaklığında yapılan araştırmada, Kuzey Kore'nin Punggye-ri test sahasındaki nükleer faaliyetler ele alındı.

2008'den bu yana kaydedilen sismik dalga verilerinin incelendiği araştırmada, Kuzey Kore'nin nükleer test yaptığı Mantap dağı çevresindeki bölgelerde deprem sayısında ani bir artış tespit edildiği ortaya kondu.

Sarsıntıların Pyongyang yönetiminin 2017'de yaptığı son testin ardından şiddetlendiği kaydedilen araştırmada, o tarihten bu yana 1330 deprem meydana geldiği tespit edildi.

Araştırmacılar, 2017'den önceki nükleer denemelerin ardından meydana gelen depremlerin çoğunlukla kısa süreli olduğuna, ancak bu tarihten sonraki depremlerin hem sıklık hem de büyüklük açısından şiddetlendiğine dikkati çekti.

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerini Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor. Pyongyang'ın, şimdiye kadar 2006, 2009, 2013 ve 2017'de birer, 2016'da ise iki nükleer deneme yaptığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA