Haber : Çankırı haberleri! Kızılırmak'taki balık ölümlerine sıcaklık ve sudaki oksijen azlığının neden olduğu açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı haberleri! Kızılırmak'taki balık ölümlerine sıcaklık ve sudaki oksijen azlığının neden olduğu açıklandı

 - Güncelleme:
Çankırı haberleri! Kızılırmak'taki balık ölümlerine sıcaklık ve sudaki oksijen azlığının neden olduğu açıklandı

Gelen Çankırı haberlerine göre Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümlerinin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile ırmakta akıntı olmayan durgun sudaki oksijen miktarının düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümlerinin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile ırmakta akıntı olmayan durgun sudaki oksijen miktarının düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak Abdülhamithan Köprüsü altında balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine ekipler tarafından yerinde inceleme yapıldığını belirtti.

İnceleme ve değerlendirmede balık ölümlerinin sadece köprü altında ırmaktan ayrılan ve akıntının olmadığı bir lokalizasyonda görüldüğünü aktaran Yıldız, burada su sıcaklığının 26,1 santigrat derece, pH değerinin 7,68, çözünmüş oksijen değerinin 0,10-0,15 miligram/litre ölçüldüğünü ifade etti.

Balık ölümlerinin sebebi hakkında da bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Irmak üzerinde diğer bölgelerde su sıcaklığı 24,2 santigrat derece, pH değeri 7,68, çözünmüş oksijen değeri 5,5-6,0 miligram/litre arası ölçülmüştür. Akıntının olmadığı bölgedeki ölü balıklarda elle yapılan incelemede ölüm sertliği aşamasını geçerek otoliz sonucu balıkların vücut formlarının parçalanmaya başladığı, söz konusu bölgede akıntının olmaması nedeniyle suyun renginde değişiklik ve ağır koku gözlendiği, balık ölümlerinin durduğu, ölümlere mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve akıntının olmaması sonucu oluşan durgun sudaki çözünmüş oksijen miktarının azalmasının neden olduğu, bunların dışında herhangi bir etkenin olmadığı kanaatine varılmıştır. Olay mahallinde balık ve su numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiş olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir."

AA / Serhat Zafer - Güncel

Seyit Yıldız İnceleme Sivas su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title