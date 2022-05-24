Araştırma: Çin'de Üretilen Solunabilir Kovid-19 Güçlendirici Aşı Güvenli ve Etkili - Haberler

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de yapılan bir klinik deney, solunum yoluyla alınabilecek bir Kovid-19 güçlendirici aşının yetişkinlerde güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei liderliğindeki bilim insanları, oral soluma yoluyla uygulanan aerosolleşmiş bir adenovirüs tip-5 vektör tabanlı Kovid-19 aşısı (Ad5-nCoV) geliştirdi.

Chen'in grubu ve Jiangsu Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden araştırmacılar, daha önce iki doz inaktif aşı yaptırmış 420 Çinli yetişkinde aşının güvenliğini ve bağışıklık sağlayıcılığını bir güçlendirici aşı olması açısından değerlendirmek için randomize, açık etiketli, kontrollü bir çalışma gerçekleştirdi. Lancet Respiratory Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, geçen yıl 14-16 Eylül arasında, uygun katılımcılardan rastgele seçilen bazılarına düşük doz veya yüksek doz solunabilir aşı yapılacak şekilde, diğerlerine de kontrol grubu olarak almak üzere önceki iki kas içine uygulanan aşının aynısı olan aşı yapıldı.

Sonuçlar, güçlendirme aşısı yapıldıktan 14 gün sonra düşük doz grubunda 744,4'lük, yüksek doz grubunda ise 714,1'lik serum nötralize edici antikor konsantrasyonu oluştuğunu ve bunun kontrol grubunda oluşan 78,5'lik konsantrasyondan önemli ölçüde yüksek olduğunu gösterdi. Aşı kaynaklı nötralize edici antikorlar, koronavirüse bağlanarak hücrelere bulaşmasını önleyebiliyor. Ayrıca, çalışmaya göre, güçlendirici aşılamadan sonraki 14 gün içinde düşük doz grubundan yalnızca 26, yüksek doz grubundan ise yalnızca 33 katılımcı olumsuz reaksiyon bildirdi. Bu rakam da kontrol grubunda bildirilen 54'ten önemli ölçüde daha az.

Araştırmacılar, daha önce aşılanmış yetişkinlerde, aerosolleşmiş bir Ad5-nCoV ile heterolog bir güçlendirici bağışıklamanın güvenli ve yüksek oranda bağışıklık sağlayıcı olduğu sonucuna vardı. Araştırmacılar şimdi de, Meksika'da Ad5-nCoV ile bir dizi birincil bağışıklamanın ardından, güçlendirici doz olarak solunabilir aşının çok merkezli, randomize, çift kör, paralel kontrollü bir etkinlik denemesini planlıyor.

Xinhua / Güncel