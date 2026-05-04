Arap ülkeleri, "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını" kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Mısır, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını" kınadı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, BAE'yi hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Söz konusu saldırıların iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumun yansıması olduğuna işaret eden Budeyvi, şunları kaydetti:

"İran'ın BAE'ye yönelik saldırıları, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli gerilimdir. İran'ın tekrarlanan saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumu, sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum."

Budeyvi, KİK'in BAE ile dayanışma içinde olduğu ve Abu Dabi'nin güvenliği ile egemenliğini korumak için atacağı adamlara desteklerini ifade etti.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yaptığı açıklamada, "İran'ın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle BAE'deki sivil yerleşim alanları ve tesislerini hedef alan saldırılarını kınadıklarını" belirtti.

Söz konusu saldırılarla hem uluslararası hukukun hem de ateşkes mutabakatının ihlal edildiğine dikkati çeken Ebu Gayt, İran'a BAE ve Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap ülkeleri güvenliğinin bölünmez bir parça olduğunu ve Arap ülkelerinin BAE'yle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, Kuveyt'in BAE'yle dayanışma içinde olduğu ve Abu Dabi'nin güvenliği için atacağı adımlara destekleri teyit edildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE'de sivil yerleri ve tesisleri İHA ve füzelerle hedef alan İran'ın terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırıların bölge güvenliği ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim olduğu savunulan açıklamada, BAE'ye yönelik saldırıların ayrıca BM Güvenlik Konseyi kararları ve açıklanan ateşkesi ihlal ettiğine işaret edildi.

Bahreyn'in BAE ile dayanışma içinde olduğu ve Abu Dabi'nin güvenliği için atacağı adımları destekledikleri teyit edildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın BAE'de sivil alanlar ve tesislere yönelik acımasız saldırılarını şiddetle kınadıkları" belirtildi.

Söz konusu saldırılarla BAE egemenliğinin ihlal edildiği aktarılan açıklamada, "Bu saldırılar, BAE'nin güvenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne yönelik tehlikeli bir gerilimdir." ifadesine yer verildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'de 3 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılar kınandı.

"İran'ın İHA ve füzelerle BAE topraklarını hedef alarak Fuceyra Emirliği'ndeki petrol sanayi bölgesinde yangına yol açan ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz." denilen açıklamada, Mısır'ın BAE'yle dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.