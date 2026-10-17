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Arap Koalisyonu Yemen'in Saada'sında Husilere ait 2 balistik füze rampasını imha etti

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Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada kentinde İran destekli Husilere ait 2 balistik füze fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, operasyona ilişkin açıklamayı X'ten yaptı; Husilerden henüz açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada kentinde İran destekli Husilere ait 2 balistik füze rampasının imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Saada vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Maliki, operasyon kapsamında Husilere ait 2 balistik füze fırlatma rampasının hedef alınarak tamamen imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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