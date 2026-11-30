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Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın batı bölgesini hedef alma girişimine karşılık olarak, Yemen'de 16 askeri hedefi imha ettiğini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Maliki, Husilerin, Suudi Arabistan'ın batı bölgesini hedef alma girişimine askeri karşılık verdiklerini belirterek, Sana, Saada ve Amran vilayetlerinde Husilere ait 16 askeri hedefin imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Maliki ayrıca, "Saada vilayetinde sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan" saldırılara karışan Husilere ait bir karargahın da vurularak imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmandı.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA