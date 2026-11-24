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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının engellendiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA'lı saldırı düzenlediğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın engellenerek imha edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, ülkenin güneyindeki Cazan ve Abha kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA