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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle düzenlediği saldırıların engellendiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik eylemlerine dikkati çekti.

"Terör Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen 2 İHA engellenerek imha edildi." ifadelerini kullanan Maliki, güneyde ayrıca Husilerin güney bölgesine doğru fırlattığı bir balistik füzenin de imha edildiğini belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini açıkladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA