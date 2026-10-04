Haberler

Arap Koalisyonu, Husi tehditlerine karşı Yemen hükümetine desteğini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in meşru hükümetine ve halkına operasyonel desteğini sürdüreceğini duyurdu. Sözcü Turki el-Maliki, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik tehditlerinin caydırıcı tedbirleri zorunlu kıldığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in meşru hükümetine, silahlı kuvvetlerine ve Yemen halkına operasyonel desteğini aralıksız sürdürdüklerini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin "Yemen'de zorla göç ettirme, aç bırakma, ulusal kaynakları yağmalama ve çocukları silah altına alma gibi eylemlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu belirtti.

Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli kentlerine yönelik saldırılarıyla Kızıldeniz'in güneyi ve Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere dönük tehditlerinin caydırıcı tedbirleri zorunlu kıldığını kaydetti.

Husilerin, sadece bölgesel güvenliği değil, küresel ticareti, deniz seyrüsefer özgürlüğünü ve dünya ekonomisini de doğrudan hedef aldığını aktaran Maliki şunları kaydetti:

"Koalisyon Ortak Kuvvetler Komutanlığı, (Yemen'de) devlet otoritesini yeniden sağlamak ve Husi darbesinin sona erdirilmesi amacıyla meşru Yemen hükümetini ve Yemen silahlı kuvvetlerini her alanda desteklemek için operasyonlarına devam etmektedir."

Maliki, Husi tehdidi ortadan kalkıncaya ve seyrüsefer güvenliği teminat altına alınıncaya kadar Yemen halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 125 sitede yayınlandı.
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay'dan vatandaşa olay yanıt
Yemen'de topyekün savaş! Hükümet Husilere karşı operasyon başlattı, Husiler Aramco tesislerini vurduğunu açıkladı

Yemen'de topyekün savaş ilanı! Suudi petrol devi de hedefte
24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından 'deprem fırtınası' uyarısı

Uzmanlar aynı noktaya dikkat çekti, uyarıları korkuttu
Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı! Otomobil ikiye bölündü
Girdiği çaydan bir daha çıkamadı! 17 yaşındaki Mehmet Ali'den kahreden haber

Hayatının baharındaydı! Girdiği çaydan bir daha çıkamadı
Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! Zirvedeki şehir herkesi geride bıraktı

Valilik hizmetlerinde 81 ilin karnesi çıktı! İşte zirvedeki şehir
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

Usta oyuncunun son hali şaşkına çevirdi