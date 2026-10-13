Arap Koalisyonu, Hamis Muşayt'a atılan 2 balistik füzenin engellendiğini açıkladı

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt vilayetine Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini iki balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Tümgeneral Turki el-Maliki, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan iki balistik füzeyi Hamis Muşayt semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA