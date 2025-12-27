Arap Birliği, İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak

Arap Birliği, İsrail'in "Somaliland" bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasına yönelik Arap ülkelerinin reddini teyit etmek amacıyla pazar günü temsilciler düzeyinde acil toplantı yapılacağını duyurdu.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Somali'nin talebi ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin desteğiyle Pazar günü temsilciler düzeyinde acil toplantı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantının Arap ülkelerinin Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyebilecek her türlü tek taraflı uygulama veya kararı reddetmeyi ve ilgili uluslararası hukuk ilkeleri ile Arap Birliği ve Afrika Birliği'nin ilgili kararlarına bağlılığın altını çizmeyi amaçladığı kaydedildi.

Toplantının ayrıca, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına katkı sağlayacak şekilde Somali ile tam Arap dayanışmasının ve ülkenin meşru kurumlarına verilen desteğin teyit edilmesini hedeflediği aktarıldı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.