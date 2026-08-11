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Arap Birliği'nden Netanyahu'ya Gazze Planı Eleştirisi

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya Gazze Planı Eleştirisi
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Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze için 15 maddelik barış planını reddetmesini uluslararası iradeyi hiçe saymak olarak nitelendirdi. Ateşkes ihlallerini kınayan Fehmi, ABD'ye İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

KAHİRE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Gazze için kapsamlı bir barış planının hayata geçirilmesini amaçlayan 15 maddelik yol haritasını reddettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Fehmi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bu hamlesinin uluslararası iradeyi ve tesis edilmiş barış süreci çerçevelerini "açıkça hiçe saydığını" belirtti.

Fehmi ayrıca İsrail'in Gazze ateşkesini defalarca ihlal etmesini kınayarak, bunları mevcut taahhütlerin ve ilgili BM kararlarının alenen ihlali olarak değerlendirdi.

Fehmi, İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da sahada yeni gerçeklikler yaratmaya ve Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeye çalıştığına dikkat çekti. Fehmi, bu çabaların işgali kalıcı hale getireceğini ve Filistin devleti kurulması ihtimalini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Fehmi, ABD Başkanı Donald Trump'ı, İsrail hükümetine ihlallerine son vermesi için baskı yapmaya çağırdı.

Netanyahu pazar günü, Gazze çatışmasını sona erdirmeyi amaçlayan ABD destekli 15 maddelik planı resmen reddetmiş ve Hamas tamamen silahsızlandırılıncaya kadar bölgeden çekilmeyeceklerini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
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