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Arap Birliği'nden Sudan Çatışmalarına Çözüm Çağrısı

Arap Birliği'nden Sudan Çatışmalarına Çözüm Çağrısı
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardım ulaştırılması için uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

KAHİRE, 1 Mayıs (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'da devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmalardan etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırılması için uluslararası ve bölgesel düzeydeki çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra ile Kahire'de bir araya gelen Ebu Gayt, Arap Birliği'nin "Sudan halkına ve güvenlik, barış ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik meşru isteklerine verdikleri kararlı desteği" vurguladı.

Ebu Gayt, hem Sudan halkının hem de Sudan topraklarının birliğinin korunması, ülkenin ulusal kurumlarının güvence altına alınması, dış müdahalelerin önlenmesi ve tüm Sudanlı grupların temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı.

Lamamra ise önümüzdeki dönemde uygulanacak BM eylem planını değerlendirerek, diplomatik çabaları engelleyen zorlukları ele aldı. Lamamra, krizin çözümüne yönelik küresel girişimlerin etkinliğini artırmak için Arap Birliği ve BM arasında koordinasyon sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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