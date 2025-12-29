Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'na taziye mesajı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı gönderdi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın Menfi'ye gönderdiği mesajında Libya halkına başsağlığı dileklerinde bulunduğu belirtildi.

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mareşal Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'daki resmi bir görevden dönerken meydana gelen trajik bir kaza sonucu vefat ettikleri haberini derin bir üzüntü ile aldım." ifadelerinin yer aldığı mesajda, Libya halkına bu büyük kayıp nedeniyle sabır dileklerinde bulunulduğu kaydedildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.