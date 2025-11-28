Aranan Hükümlü Mardin'de Yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 'Konut dokunulmazlığını ihmal etme' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel