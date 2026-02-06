Bursa'da 6 Şubat depremleri anıldı

Arama kurtarma ekipleri, sessiz yürüyüşle 6 Şubat'ı andı

Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde kentteki arama kurtarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) öncülüğünde anma ve sessiz yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Depremlerin yıl dönümünde yaklaşık 30 farklı arama kurtarma ekibi, AFAD öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak Ulu Cami'ye yürüdü. Programa Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ile çok sayıda arama kurtarma ekibi ve gönüllü katıldı. Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından anma etkinliği düzenleyen ekipler, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunup broşür dağıttı.