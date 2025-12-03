Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından, kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması belli oldu. Kasımda 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35,91 olarak kaydedildi. Bu veriye göre, aralık ayında konut ve iş yerleri için yapılabilecek kira zamlarında tavan oranı yüzde 35,91 olacak.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %35,91

oranı: %35,91 Zam bedeli: 3.591 TL

Zamlı kira bedeli: 13.591 lira

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA

15.000 TL - 20.386 TL

20.000 TL - 27.182 TL

25.000 TL - 33.977 TL

30.000 TL - 40.773 TL

35.000 TL - 47.568 TL

40.000 TL - 54.364 TL

45.000 TL - 61.159 TL

50.000 TL - 67.955 TL

2 YIL BOYUNCA YÜZDE 25 TAVANI UYGULANDI

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Ancak bu tarihten itibaren eskiden olduğu gibi tavan hesaplaması 12 aylık ortalama enflasyon esas alınarak yapıldı.

