Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu
Aralık ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek kira zam tavanı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 35,91 olarak belirlendi.
- Kasım ayında 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35,91 olarak kaydedildi.
- 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından, kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması belli oldu. Kasımda 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 35,91 olarak kaydedildi. Bu veriye göre, aralık ayında konut ve iş yerleri için yapılabilecek kira zamlarında tavan oranı yüzde 35,91 olacak.
ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
- Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
- Zam oranı: %35,91
- Zam bedeli: 3.591 TL
- Zamlı kira bedeli: 13.591 lira
ESKİ KİRA ZAMLI KİRA
- 15.000 TL - 20.386 TL
- 20.000 TL - 27.182 TL
- 25.000 TL - 33.977 TL
- 30.000 TL - 40.773 TL
- 35.000 TL - 47.568 TL
- 40.000 TL - 54.364 TL
- 45.000 TL - 61.159 TL
- 50.000 TL - 67.955 TL
2 YIL BOYUNCA YÜZDE 25 TAVANI UYGULANDI
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Ancak bu tarihten itibaren eskiden olduğu gibi tavan hesaplaması 12 aylık ortalama enflasyon esas alınarak yapıldı.
