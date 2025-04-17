Araklı'da Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde, "Asırlık Bilge Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, bir düğün salonunda düzenlenen törende, okumanın ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlamanın önemine değindi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise öğrencilere, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan Gülhane Parkı'ndaki İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni görmelerini tavsiye etti.

Araklı Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ da kitap okuma yarışmasına katılan öğrencilere teşekkür ederek, okumanın önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren 9-10-11 ve 12. sınıf öğrencilerine ödül verildi.

Törene, Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da katıldı.