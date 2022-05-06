Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı - Haberler

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Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Kayacı - Güncel
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Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldıSİVAS Sivas'ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı

SİVAS Sivas'ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti.

Sivas'ın Gürün İlçesinde Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı. Gürün'ün Kavak köyünden aracıyla yaylaya gitmek için hareket eden Mehmet Alagöz'ün aracı karla kaplanan yolda saplandı. Göz gözü görmeyen tipide mahsur kalan Alagöz'ün yardımına köylüler traktörleriyle koştu. Uzun bir uğraş sonucunda araç saplandığı yerden kurtarılarak köye götürüldü. Kar ve tipide mahsur kalan Mehmet Alagöz, kurtarılmasının ardından, " Gürün Kavak köyü ve yelken köyü arasında yaylaya gidecektik. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Sağ olsun köylüler gelip traktörlerle bizi çektiler. İnanın bu mevsimde görülmemiş bir kar yağdı" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Güncel

Mayıs, Gürün, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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