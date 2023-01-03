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Aracında kalp krizi geçiren taksi şoförü hayatını kaybetti

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Çorum'da uzun süredir yol kenarında duran ticari taksinin içinde şoförünün cansız bedeni bulundu. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, aracında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Çorum'da Haydar Serinci'nin (64) kullandığı ticari taksinin uzun süredir yol kenarında bulunduğunu fark eden başka bir taksici, Serinci'nin hareket etmediğini gördü.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Serinci'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Çorum Güncel Haberler

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