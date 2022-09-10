Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda yarım ton eroin ele geçirdi

HAKKARİ - Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırdan 512 kilogram eroin ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan araçlar risk faktörleri gözetilerek sürekli olarak analiz ediliyor. Bu kapsamda, Sistemlere şüpheli olarak işlenen şahıslardan birinin ülkeye getireceği araca ilişkin alınan uyarı Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Esendere Gümrük Sahasına giriş yapan bir tır Gümrük Muhafaza ekiplerince takip edilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada tespit edilen yoğunluk farkları işaretlendi ve arama hangarına getirilen narkotik dedektör köpek marifetiyle arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeğin de yüke tepki vermesi üzerine araç boşaltıldı ve yapılan detaylı aramada paketlerden bazılarının farklı ağırlıkta ve işaretli olduğu görüldü.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince alınan numunelerin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan ön analizinde maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yapılan tespit sonucunda yasal yükün içerisinde gizlenmiş vaziyette toplam 512 kilogram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak üç farklı ilde yürütülen operasyonlarda olayla bağlantılı olan şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.