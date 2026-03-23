Araç İçinde Telefon Tutucu ve Koku Yasaklandı İddialarına İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Araç İçinde Telefon Tutucu ve Koku Yasaklandı İddialarına İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama
İLETİŞİM Başkanlığı, araç içi telefon tutucu ve koku yasaklarıyla ilgili yanlış bilgi yayılmasına karşı açıklama yaptı. Yeni yönetmelik çalışmaları devam ediyor, vatandaşların yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına ilişkin, "Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
