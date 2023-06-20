Araç Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Araç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Araç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

İlçede bulunan terminal binasında kursiyerler tarafından eğitim öğretim yılında yapılan el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

Yıl sonu sergisine katılan Kaymakam Vekili Taha Genç ve Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Sarıkaya, kursiyerlerin yaptığı çalışmalarla vakitlerini verimli değerlendirdiklerini ve yöresel sanatları da yaşattıklarını kaydetti.