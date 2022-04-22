Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi

ŞARKIŞLA, SİVAS (DHA) - SUUDİ Arabistan'da televizyon kanalının düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan, Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara (32), Sivas'taki tarihi Ulu Camii'de cuma selası verdi ve ezan okudu.

Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, davet üzerine bugün Sivas kent merkezinde, Selçuklu döneminde 1196'da inşa edilen Ulu Camii'nde cuma selası ve ezan okudu. İlk olarak sela veren Kara, namaz vakti öncesinde ise birincilik kazandığı ezanı tarihi caminin minarelerinden seslendirdi. Kara'nın minareden yükselen sesi, çevredekilerin ilgisini çekti.

Başka yerde görev için teklif aldığını da aktaran Kara, "Büyükşehir'den bir teklif var. Vakit ilerledikçe onu açıklayacağım" diye konuştu.