Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı
Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Twitter hesabından paylaşılan videoda bir kişinin marshmallowları arabanın egzozuyla kızartması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Japonya'da meydana gelen olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridinde bulunan aracın içinden bir kişinin marshmallowları şişe takıp diğer şeritteki aracın egzozuyla kızartarak marshmellowların alev aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
TRAFİKTE ENGEL TANIMADILAR
Marshmallowları kızartan kişi hem kendisini trafikte böyle bir harekete kalkıştığı için tehlikeye atıp hem de diğer aracın egzozundan çıkan ateşten dolayı arkasından gelen aracıda tehlikeye attı.
GELEN YORUMLAR
Twitterdan paylaşılan videoya yorumlarda beraberinde geldi. "Egzoz gibi kokuyor", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu? "gibi ifadelerde kullanıldı.