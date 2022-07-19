Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

Japonya'da meydana gelen olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridinde bulunan aracın içinden bir kişinin marshmallowları şişe takıp diğer şeritteki aracın egzozuyla kızartarak marshmellowların alev aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

TRAFİKTE ENGEL TANIMADILAR

Marshmallowları kızartan kişi hem kendisini trafikte böyle bir harekete kalkıştığı için tehlikeye atıp hem de diğer aracın egzozundan çıkan ateşten dolayı arkasından gelen aracıda tehlikeye attı.

GELEN YORUMLAR

Twitterdan paylaşılan videoya yorumlarda beraberinde geldi. "Egzoz gibi kokuyor", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu? "gibi ifadelerde kullanıldı.