Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Twitter hesabından paylaşılan videoda bir kişinin marshmallowları arabanın egzozuyla kızartması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Japonya'da meydana gelen olay trafikte araçların seyir halinde hareket etmesiyle başladı. Yolun sol şeridinde bulunan aracın içinden bir kişinin marshmallowları şişe takıp diğer şeritteki aracın egzozuyla kızartarak marshmellowların alev aldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

TRAFİKTE ENGEL TANIMADILAR

Marshmallowları kızartan kişi hem kendisini trafikte böyle bir harekete kalkıştığı için tehlikeye atıp hem de diğer aracın egzozundan çıkan ateşten dolayı arkasından gelen aracıda tehlikeye attı.

GELEN YORUMLAR

Twitterdan paylaşılan videoya yorumlarda beraberinde geldi. "Egzoz gibi kokuyor", "Bu marshmallow'u yemek doğru mu? "gibi ifadelerde kullanıldı.

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

Arabanın egzozuyla marshmallowları kızarttı

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title